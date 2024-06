Santos tem interesse na contratação de atacante do Corinthians

O Santos demonstrou interesse na contratação do atacante Léo Natel. O jogador encerrou seu empréstimo com o Melbourne City, da Austrália, e está retornando ao Corinthians, clube que tem seus direitos econômicos. Contudo, como não está nos planos do Timão, deve ser liberado para procurar um novo clube.

Léo Natel tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro de 2024. Em julho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e se transferir de graça. Assim, o Peixe trabalha para que o jogador acabe sendo liberado do Timão e possa assinar um vínculo definitivo de duas temporadas. No momento, o Santos negocia com o empresário do jogador.

“Tem que ser conversado com a diretoria do Corinthians. Não tem leilão. O atleta é profissional. Não é mercenário. Eu vejo o Santos como um time maravilhoso para o atleta. Mas precisa se acertar. A liberação precisa ser agora porque provavelmente o Corinthians não fará renovação e se ele fica até o fim do ano, vai sair livre e Corinthians não leva nada”, disse o agente do jogador ao Portal Meu Peixão.

Revelado pelo São Paulo, Léo Natel acabou trocando o Tricolor Paulista pelo Corinthians. No Parque São Jorge são 54 jogos e quatro gols marcados. Contudo, sem agradar, ele acabou emprestado para o Melbourne City, da Austrália, onde fez 29 jogos e marcou seis gols. Assim, se confirmar a transferência, o atacante pode jogar pelo terceiro clube paulista em sua carreira e será parte do processo de reformulação do clube.

