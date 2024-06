Fluminense venceu apenas um dos últimos 15 clássicos que disputou

Desde o início da temporada, o Fluminense não consegue ter uma sequência positiva e tem deixado a desejar. Isso também pode ser observado nos números da equipe em clássicos. Afinal, o Tricolor só venceu um dos últimos quinze confrontos com os arquirrivais do Rio de Janeiro (Flamengo, Vasco e Botafogo).





Nesta edição do Brasileirão, os comandados de Fernando Diniz encerraram um jejum de 13 clássicos sem vitória. Algo que aconteceu no triunfo por 2 a 1 sobre o Vasco, pela terceira rodada, sendo o único triunfo do time no Campeonato Brasileiro até aqui. No entanto, voltou a ter dificuldade diante de um rival e sucumbiu para o Botafogo no Nilton Santos.

Ainda neste mês, o Fluminense voltará a enfrentar um adversário do Rio de Janeiro. Será no próximo dia 23, às 16h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã. Nesse sentido, o time ainda não conseguiu vencer o rival nesta temporada, com duas derrotas por 2 a 0 e um empate sem gols no Campeonato Carioca.

Dessa forma, nos últimos 15 clássicos disputados, o Fluminense venceu um, perdeu nove e empatou cinco, com aproveitamento de 17%. Assim, esses números são justamente após a equipe ter conquistado o bicampeonato estadual em 2022 e 2023. Depois disso, aliás, engrenou esta sequência negativa.

Com apenas seis pontos, a equipe pode retornar à zona de rebaixamento se Criciúma ou Cuiabá vencerem seus compromissos nesta rodada. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (15), às 21h (de Brasília), para medir forças com o Atlético-GO, no Maracanã. Por fim, este será um confronto direto na parte de baixo da tabela, afinal, o Dragão soma 5 pontos, um atrás do time carioca, no momento.

Confira os resultados dos últimos 15 clássicos do Fluminense

1 – Fluminense 1 x 1 Vasco (06/05/2023) – Brasileirão

2 – Fluminense 0 x 0 Flamengo (16/05/2023) – Copa do Brasil

3 – Fluminense 0 x 1 Botafogo (20/05/2023) – Brasileirão

4 – Fluminense 0 x 2 Flamengo (01/06/2023) – Copa do Brasil

5 – Fluminense 0 x 0 Flamengo (16/07/2023) – Brasileirão

6 – Fluminense 2 x 4 Vasco (16/09/2023) – Brasileirão

7 – Fluminense 0 x 2 Botafogo (08/10/2023) – Brasileirão

8 – Fluminense 1 x 1 Flamengo (11/11/2023) – Brasileirão

9 – Fluminense 0 x 0 Vasco (14/02/2024) – Carioca

10 – Fluminense 0 x 2 Flamengo (25/02/2024) – Carioca

11 – Fluminense 2 x 4 Botafogo (03/03/2024) – Carioca

12 – Fluminense 0 x 2 Flamengo (09/03/2024) – Carioca

13 – Fluminense 0 x 0 Flamengo (16/03/2024) – Carioca

14 – Fluminense 2 x 1 Vasco (20/04/2024) – Brasileirão

15 – Fluminense 0 x 1 Botafogo (11/06/2024) – Brasileirão

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense venceu apenas um dos últimos 15 clássicos que disputou apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.