O São Paulo encara o Internacional nesta quinta-feira (13), às 20h, no Heriberto Hulse, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Em grande fase e invicto com Zubeldía, o Tricolor terá uma missão para este embate: melhorar o retrospecto contra o Colorado atuando fora de casa.

Nas últimas oito partidas que o São Paulo enfrentou o Internacional como visitante, a equipe saiu com a vitória em apenas uma oportunidade. Em 2021, o Tricolor Paulista venceu o Colorado no Beira-Rio por 2 a 0, com gols de Rigoni e Igor Gomes. Nos outros jogos, foram três vitórias dos gaúchos e quatro empates.

O último duelo entre as equipes, inclusive, terminou com vitória do Internacional. O São Paulo, focado na final da Copa do Brasil, chegou a abrir o placar com Calleri, mas Bustos e Renê balançaram as redes e viraram para o Colorado.

São Paulo pode assumir a liderança

Agora, o Tricolor aposta no momento vivido pela equipe para conseguir somar mais três pontos. Afinal, o time ainda não perdeu desde a chegada de Luis Zubeldía. Além disso, pode assumir a liderança em caso de vitória e outra combinação de resultados. O time tem 13 pontos, na quarta posição, atrás de Botafogo (16 pontos), Flamengo e Bahia (ambos com 14). Para chegar à primeira colocação, precisa vencer o Inter por pelo menos dois gols (passaria o Botafogo, que já jogou na rodada, no saldo de gols) e torcer por tropeços dos dois outros rivais, que entram em campo nesta quinta.

Além disso, o Internacional vai para o embate muito desfalcado e longe da sua casa, já que o Beira-Rio ainda está fechado por conta das chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul.

O post São Paulo luta contra retrospecto ruim contra o Inter, como visitante apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.