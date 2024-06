Edin Terzic pede demissão do Borussia Dortmund após ultimato de Hummels

Apesar do vice da Champions League, o Borussia Dortmund não terá Edin Terzic à beira do campo na próxima temporada. Afinal, o treinador pediu para deixar o clube e teve seu contrato, que terminaria em 2025, rescindido. A saída do profissional acontece dois dias depois do canal “Sky Sports” noticiar que o zagueiro Hummels só renovaria seu contrato se o técnico, de 41 anos, deixasse o clube.

Logo depois a final da competição mais importante do futebol europeu, em Wembley, o treinador iniciou as conversas com a diretoria aurinegra e, desde então, indicou o desejo de sair.

“É incrivelmente doloroso dizer isso para os torcedores aurinegros, mas hoje estou rompendo com o Borussia Dortmund. Foi uma honra vencer a Copa da Alemanha e liderar esse clube fantástico à final da Liga dos Campeões. Após dez anos no Borussia, sinto que a nova era do clube deve começar com um novo homem à beira do campo”, declarou Terzic.

Edin Terzić leaves Borussia Dortmund. The coach, who won the DFB Cup with BVB in 2021, finished runner-up in the 2023 championship and reached the 2024 Champions League final, asked BVB to terminate his contract with immediate effect. Borussia Dortmund agreed to the request… pic.twitter.com/WU3gV6s5VM — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 13, 2024

Relação desgastada com um dos líderes

Ainda de acordo com o portal britânico, Hummels e Terzic não têm uma relação boa no dia a dia. Nesse sentido, o defensor, de 35 anos, que encerra o contrato no fim de junho, expressou o desejo da saída do treinador. Vale lembrar que o jogador foi um dos destaques da Champions, presente na seleção desta edição e está na mira de clubes dos Estados Unidos e da Arábia Saudita.

O treinador iniciou a carreira como integrante da equipe de scout do Borussia Dortmund, em 2010, e somou passagens pelas comissões técnicas da base aurinegra. Em 2018, retornou ao clube, após passagens no Besiktas e no West Ham como auxiliar de Slaven Bilic. Dois anos depois, assumiu como treinador, com a demissão de Lucien Favre, e conseguiu levar o time ao título da Copa da Alemanha em 2021. A partir do meio de 2022, voltou a ser o técnico do Borussia Dortmund. Perdeu o título da Bundesliga de 2022/23 na última rodada, vendo o Bayern de Munique levantar a taça, e encerrou o ciclo com o vice da Champions em 2023/24.

