Flamengo anuncia Filipe Luís como novo técnico do time sub-20

O Flamengo comunicou, nesta quinta-feira (13), que Filipe Luís será o novo treinador do time sub-20 da Gávea. Antes de assumir a categoria, o treinador, ídolo do clube carioca, comandará a equipe sub-17 na segunda-feira, no clássico com o Vasco, pelo segundo jogo da final da Copa Rio.





A escolha por Filipe Luís, aliás, aconteceu na terça-feira. O ex-jogador se reuniu com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e aceitou o convite.

Filipe Luís assume o lugar de Mário Jorge, que aceitou proposta da seleção da Arábia Saudita no sub-17. No Flamengo, Mário conquistou, entre outros títulos, a Libertadores Sub-20. Com a conquista, aliás, classificou o Rubro-Negro para o Mundial de Clubes, que será disputado no Maracanã neste ano.

