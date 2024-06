Neymar é exposto por interação com influencer da Argentina; veja fotos

Neymar virou notícia na Argentina ao curtir uma foto da influenciadora local Coti Romero. A jovem que possui mais de 2,7 milhões de seguidores no Instagram mostrou ao vivo o celular com uma notificação com o perfil oficial do craque do Al-Hilal, que está de férias no Brasil.

O jogador passou o Dia dos namorados ao lado da ex Bruna Biancardi e amigos na mansão que possui em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Além disso, chamou a atenção dos seguidores ao posar com a camisa do Flamengo.

Quem é a moça que Neymar curtiu?

Segundo o jornal “Olé”, María Costanza Romero é uma personalidade da mídia. Isso porque ela ganhou popularidade em 2023 ao participar do reality show “Gran Hermano”, o “Big Brother” da Argentina . Depois, ela participou de outros realities como o “Dança dos Famosos” do país vizinho, buscando consolidar sua carreira na mídia.

O craque do Al-Hilal continua em recuperação após uma grave lesão sofrida na derrota do Brasil por 2-0 contra o Uruguai, nas Eliminatórias da Copa, no ano passado. Desde então, ele não atuou mais profissionalmente e segue fazendo fisioterapia para recuperação de lesão no joelho esquerdo.

A previsão é que ele retorne aos campos após o início da próxima temporada, sendo desfalque na equipe de Jorge Jesus nos primeiros jogos. Neymar tem contrato até a próxima temporada com o Al-Hilal, clube saudita que tirou o craque brasileiro do PSG.

Veja fotos de Coti Romero

