Renato Gaúcho define substituto de Diego Costa no Grêmio

O técnico do Grêmio, Renato Gaúchi, escolheu JP Galvão para ser o substituto de Diego Costa no ataque. O jogador será o titular no duelo com o Flamengo, nesta quinta-feira (13), no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque é o único centroavante de ofício na delegação que está no Rio de Janeiro.

Diego Costa voltou a Porto Alegre para iniciar recuperação de lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, pela necessidade, ele receberá mais uma oportunidade na equipe. Vale relembrar que o vínculo de JP Galvão com o Imortal é de empréstimo. Ele está cedido pelo Fenerbahçe até o final de julho. Contudo, não permanecerá no Tricolor Gaúcho, exatamente pelo rendimento discreto. Até porque neste ano foram 24 partidas, 14 delas como titular, e somente três gols marcados. Nas oportunidades em que ele balançou a rede dos adversários foram no Estadual. Exatamente em confrontos com Novo Hamburgo, Santa Cruz e São José.

Com esta definição, a única dúvida do treinador é quem ganhará a vaga de Soteldo na equipe. Afinal, o jogador não está disponível, pois foi convocado pela Venezuela para a disputa da Copa América entre junho e julho. Assim, o jovem atacante Nathan Fernandes e Galdino, além de Edenílson, disputam este espaço no time.

Outra provável mudança deve ser no gol. Rafael Cabral deve ser o titular. Seja pela adoção de um rodízio na posição por parte do treinador Renato Gaúcho. Ou até por um desgaste do argentino Marchesín. Desse modo, o time inicial do Grêmio deve ser: Rafael Cabral; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Pepê, Dodi, Pavón, Cristaldo e Nathan Fernandes (Edenilson ou Galdino); João Pedro Galvão.

Situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro

O Grêmio encontra-se na 13ª colocação da Série A, com seis pontos, mas com apenas cinco jogos. Afinal, houve adiamento de dois compromissos devido às tragédias no Rio Grande do Sul. O confronto com o Flamengo ocorre nesta quinta-feira (13), às 20h, no Maracanã. Posteriormente, o Imortal enfrenta o Botafogo como mandante no Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Tal compromisso será válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Renato Gaúcho define substituto de Diego Costa no Grêmio apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.