Flamengo tem retrospecto excelente diante do Grêmio nos últimos 15 jogos

O Flamengo chega embalado e motivado diante do Grêmio. Afinal, os comandados de Tite vêm de cinco vitórias consecutivas na temporada e brigam pelas primeiras posições no Brasileirão. Além disso, os rubro-negros vêm levantando vantagem em cima dos tricolores no retrospecto recente.

Flamengo x Grêmio

O Flamengo vem sendo uma pedra no sapato do Grêmio recentemente. Afinal, nos últimos 15 jogos disputados, foram dez vitórias cariocas, três empates e apenas dois triunfos gaúcho. A lista inclui confrontos da Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Últimos 15 jogos entre Flamengo e Grêmio

25/10/23: Grê 3 x 2 Fla (Brasileirão)

16/08/23: Fla 1 x 0 Grê (Copa do Brasil)

26/07/23: Grê 0 x 2 Fla (Copa do Brasil)

11/06/23: Fla 3 x 0 Grê (Brasileirão)

23/11/21: Grê 2 x 2 Fla (Brasileirão)

19/09/21: Fla 0 x 1 Grê (Brasileirão)

15/09/21: Fla 2 x 0 Grê (Copa do Brasil)

25/08/21: Grê 0 x 4 Fla (Copa do Brasil)

28/01/21: Grê 2 x 4 Fla (Brasileirão)

19/08/20: Fla 1 x 1 Grê (Brasileirão)

17/11/19: Grê 0 x 1 Fla (Brasileirão)

23/10/19: Fla 5 x 0 Grê (Libertadores)

02/10/19: Grê 1 x 1 Fla (Libertadores)

10/08/19: Fla 3 x 1 Grê (Brasileirão)

21/11/18: Fla 2 x 0 Grê (Brasileirão)

Apesar do bom retrospecto, os jogadores rubro-negros devem ter dificuldades em campo. Afinal, muitos desfalques estão confirmados. Arrascaeta, De La Cruz, Viña, Varela e Pulgar estão servindo suas respectivas seleções na Data-Fifa e não estão relacionados para partida. Além disso, Ayrton Lucas e Allan, lesionados, também estão fora.

Aliás, Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (13/06), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. O jogo vale muito para as pretensões do clube rubro-negro. Afinal, os comandados de Tite podem chegar na liderança do campeonato em caso de uma vitória.

