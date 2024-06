Galvão Bueno destaca após empate da Seleção Brasileira: ‘Preocupante’

A Seleção Brasileira ficou no empate por 1 a 1, na noite da última quarta-feira (12), em duelo contra os Estados Unidos, no Camping World Stadium. Esse foi o último amistoso do time de Dorival Júnior antes da Copa América. O narrador Galvão Bueno, no entanto, criticou o time e se mostrou preocupado.

Na análise do comunicador, a Seleção Brasileira não jogou mal, todavia, o desempenho não foi satisfatório e o resultado deixou isso claro.

“Mais um jogo preocupante da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa América, no próximo dia 24, contra a Costa Rica. O grupo do Brasil na Copa América é complicado. Costa Rica não é um time bobalhão, tem o Paraguai que costuma ser sempre uma complicação, e tem a Colômbia que atravessa uma fase excepcional. Vem de uma enfiada de 5 a 1 em cima dos Estados Unidos, contra quem o Brasil empatou por 1 a 1”, analisou.

O narrador esportivo, inclusive, ressaltou que o sistema defensivo brasileiro é um problema para Dorival Júnior.

“No tetra, na Copa inteira, a seleção tomou três gols em sete jogos. No penta, na Copa inteira, a Seleção Brasileira, em sete jogos, tomou quatro gols”, finalizou.

O Brasil abriu o placar com Rodrygo, aos 16 minutos, mas sofreu o empate aos 25 dos pés de Pulisic. A Seleção Brasileira volta a campo agora contra a Costa Rica, na segunda-feira (24), às 22h (de Brasília).

