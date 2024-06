A paixão pelos carros é comum entre os jogadores de futebol, mas as ruas são perigosas para os veículos de luxo, seja no Brasil ou no exterior. Prova disso é uma mercedes-benz Amg-gt-63 S que foi roubado de um jogador do São Paulo no tempo que ele jogava na Itália.

O valor de mercado desse carro passa de R$ 1,5 milhão. O veículo foi roubado na cidade de Gênoa, na Itália, e nunca foi achado.

Mercedes furtada

Quem contou a história do carro roubado foi Jandrei, goleiro do São Paulo que assume a titularidade da equipe enquanto o titular, Rafael, está com a Seleção Brasileira para a Copa América.

“Comprei o carro em abril de 2019, eu tinha quatro anos e meio de contrato, quando comprei faltavam quatro anos. Financiei no Brasil, fiz leasing, tinha a parcela por mês, e no final se eu quisesse o carro, pagava a parcela maior, mas eu ia entregar o carro. Vim emprestado ao Athletico-PR, deixei o carro guardado no CT do Genoa e depois numas lojas. Fiquei um ano e meio no Brasil e não venderam o carro. Era pandemia e lá na Itália ela foi violenta.” contou ele no Motorgrid Podcast.

O jogador disse que, em um belo dia, saiu para passear com o carro e quando voltou ele já tinha sumido. O veículo nunca foi achado e os policiais da Itália ainda indicaram o possível destino.

“Quando voltei, com a Itália quase fechada, fui num lugar, não tinha estacionamento, parei na rua, mas quando voltei: “Cadê o carro?” Tinha voltado há duas semanas. Eu tinha o seguro do leasing, mas não pagaram até hoje. Os policiais me falaram: “Esse carro aí já deve estar lá no Marrocos”, relembra.

O jogador ainda falou que é viciado em carros e já teve diversos modelos após perder a mercedes, entre eles: Porsche Panamera, BMW X3, BMW M 135i, BMW M3, Porsche Cayenne e, atualmente, Nissan 350z.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Viciado em carros, jogador do São Paulo relembra Mercedes furtada apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.