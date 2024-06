Alemanha x Escócia: onde assistir, escalações e arbitragem

A Eurocopa 2024 terá início a partir desta sexta-feira (14). O jogo de abertura será entre Alemanha e Escócia, às 16h (horário de Brasília), direto da Allianz Arena. O confronto coloca frente a frente a favorita do Grupo A diante de uma das equipes que chega para a competição sonhando com uma vaga para as oitavas de final.

No retrospecto geral entre as seleções são 17 jogos oficiais, com 8 vitórias da Alemanha, 5 empates e 4 vitórias da Escócia.

Onde assistir

A partida entre Alemanha e Escócia terá a transmissão da TV Globo e Sportv.

Como chega a Alemanha

A Alemanha melhorou à medida que se tivemos a aproximação da Euro 2024 com o técnico Julian Nagelsmann demonstrando satisfação com o momento atual da seleção. Contudo, os alemães serão muito testados nesta fase de grupos que também conta com Hungria e Suíça, duas seleções que também possuem jogadores de excelência técnica.

Na última segunda-feira, o zagueiro Antonio Rüdiger e o centroavante Niclas Füllkrug tiveram uma discussão durante um treinamento da Nationalelf. Entretanto, ambos seguem à disposição do treinador Nagelsmann.

Além de sediar a Euro, a Alemanha quer conquistar o quarto título da competição em casa. Deve ser a última grande competição de Toni Kroos vestindo a camisa alemã. O desfalque deve ser o volante Aleksandar Pavlović, de 20 anos, cortado do elenco, por causa de uma amidalite.

Como chega a Escócia

Do outro lado, o técnico Steve Clark enfrenta um desafio pela grande quantidade de lesões. Lyndon Dykes, Nathan Patterson, Lewis Ferguson e Aaron Hickey estão indisponíveis devido a lesões. Além disso, a comissão técnica está preocupada com a condição física de Scott McTominay, mas ele está confirmado para o jogo.

Aliás, a Escócia, que fez um bom papel nas eliminatórias, aposta em nomes de peso que atuam na Premier League para se sair bem na Eurocopa: McTominay, do Manchester United, e o ala Robertson, do Liverpool. Sem poder contar com o atacante Dykes, fora por lesão, Shankland, que atua no Hearts, é cotado para ser o centroavante titular.

ALEMANHA X ESCÓCIA

1ª rodada da Eurocopa (Grupo A)

Data e Hora: 14/06, às 16h (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, Munique (Alemanha)

ALEMANHA: Neuer, Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt, Kroos, Andrich, Musiala, Gundogan, Wirtz, Havertz. Técnico: Julian Naglesmann

ESCÓCIA: Gunn, Ralston, Hendry, McKenna, Tierney, Robertson, McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn, Adams. Técnico: Steve Clarke.

Arbitragem: Clement Turpin (França)

VAR: Jérôme Brisard (França)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Alemanha x Escócia: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.