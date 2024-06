A iminente transferência de Douglas Luiz, do Aston Villa, para a Juventus vai render uma bolada ao Vasco. Clube formador do jogador da Seleção Brasileira, o Cruz-Maltino já faz as contas do quanto vai receber pela negociação do volante.

Douglas Luiz tem acordo encaminhado para ser jogador da Velha Senhora na próxima temporada. O clube italiano vai pagar 20 milhões de libras (R$ 137 milhões) ao Aston Villa pelo brasileiro. Dessa maneira, por ter revelado o volante, o Vasco tem direito a ganhar um valor em cima da transferência.

Por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, o Cruz-Maltino tem direito a 2,25% da negociação. Ou seja, se o montante for fechado por esse valor, cairá cerca de R$ 3,1 milhões nas contas do clube de São Januário.

Aos 26 anos, Douglas Luiz é formado na base do Vasco e estreou nos profissionais em 2016. Ao todo, o volante disputou 39 partidas e fez cinco gols em duas temporadas. Assim, por conta do bom rendimento em campo, foi vendido ao Manchester City em julho de 2017.

Douglas Luiz não atuou pelo City

No entanto, o brasileiro acabou não atuando pelos Citizens, por conta de visto de trabalho. Assim, foi emprestado duas vezes ao Girona, da Espanha. Em 2019/20, foi vendido ao Aston Villa. Na atual temporada, foram 53 partidas, dez gols marcados e dez assistências, ajudando a equipe de Birmingham a conseguir um lugar na próxima Liga dos Campeões.

Agora, Douglas Luiz está com a Seleção Brasileira nos Estados Unidos para a disputa da Copa América. Na última quarta-feira, entrou no segundo tempo, na vaga de João Gomes, no empate em 1 a 1 diante dos norte-americanos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vasco deve receber valor milionário com venda de Douglas Luiz à Juventus apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.