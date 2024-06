O Espanyol está perto de voltar à primeira divisão do Campeonato Espanhol. Nesta quinta-feira, o clube de Barcelona empatou com o Sporting Gijón por 0 a 0 e avançou à final da competição. O primeiro jogo foi com vitória por 1 a 0 dos azuis e brancos, o que garantiu a classificação.

O Espanyol começou o jogo da melhor forma possível, com muita atitude, pressionando alto e buscando a vitória desde o apito inicial. No entanto, o Sporting Gijón dificultou e equlibrou o jogo. Ambos tiveram chances, mas não conseguiram colocar a bola na rede.

Nos acréscimos, Omar, do Gijón, recebeu cartão vermelho por uma entrada dura em Campuzano. Os donos da casa sofreram nos minutos finais com a investida de um Sporting briguento, mas terminaram felizes com a classificação para decisão.

No próximo domingo, o time comandado por Manolo González visita Oviedo para enfrentar a primeira jornada da última fase de qualificação para a primeira divisão da Espanha.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Espanyol fica perto de voltar à primeira divisão do Espanhol apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.