Yan Couto revela que tirou tintura rosa do cabelo a pedido da CBF

Um fato inusitado ocorreu na Seleção Brasileira antes dos amistosos preparatórios para a Copa América, neste mês de junho, durante Data Fifa. O lateral-direito Yan Couto, do Girona, da Espanha, revelou que tirou a tintura rosa do cabelo antes de se apresentar à equipe de Dorival Júnior a pedido da CBF.

Em entrevista ao “Uol”, ele falou sobre o caso, mas não deu maiores detalhes se a solicitação havia partido da comissão técnica ou da diretoria da confederação.

“Foi um pedido, basicamente. Falaram que o rosa é meio ‘vacilão’ assim. Eu não acho, mas vou respeitar, né. Me pediram, vou fazer”, afirmou o lateral.

Na última semana, Yan Couto foi perguntado sobre o tema durante entrevista coletiva. Todavia, ele se esquivou do assunto.

“Estava jogando com o cabelo rosa a temporada toda. Na verdade, foi uma escolha minha, estava dando certo, foi legal. Mas foi uma coisa mais para o Girona, muita gente lá pintou o cabelo, foi meio que moda. Aqui na Seleção, o ciclo encerrou. Sou o Yan de cabelo preto, não muda nada, continua sendo o mesmo”, declarou.

Yan Couto foi titular contra o México

Até o momento, a CBF não falou sobre o tema. De forma extraoficial, a alteração na cor do cabelo do jogador é vista como uma orientação, com o objetivo de poupá-lo de quaisquer críticas futuras, e não uma obrigação.

Yan Couto foi titular no amistoso diante do México, no último sábado, e reserva diante dos Estados Unidos, na quarta. Em sua primeira convocação para a Seleção, ainda sob o comando de Fernando Diniz, ele atuou com o cabelo rosa.

E a coloração, de fato, deu sorte ao Girona. O clube catalão fez campanha histórica no Campeonato Espanhol, terminando na terceira colocação, atrás apenas de Real Madrid e Barcelona, e conquistando uma vaga na Liga dos Campeões.

