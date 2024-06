Cristiano Ronaldo celebra disputa da sexta Eurocopa e mira título

Cristiano Ronaldo está pronto para disputar sua sexta Eurocopa e se isolar como jogador com mais participações em edições do torneio. Na chegada da delegação portuguesa à Alemanha, o craque celebrou a oportunidade de disputar mais uma vez a competição e revelou que Portugal vai em busca do título.

“Eu desfruto do futebol, os recordes são uma consequência. Para mim, não é uma meta, porque acho que isso aparece naturalmente. Estou feliz, será minha sexta Eurocopa, é desfrutar da melhor maneira, jogar bem, que a equipe possa ganhar e tentar dar o meu máximo”, disse o astro português.

No momento, Cristiano Ronaldo está empatado com o ex-goleiro espanhol Iker Casillas, como jogadores que mais disputaram edições de Eurocopa. Mesmo assim, o camisa 7 admite que se sente nervoso antes dos jogos da seleção.

“Ansiedade existe sempre, existe aquele frio na barriga, principalmente um dia antes do jogo, no dia do jogo, mas isso é normal, isso faz parte. Ainda bem que sinto, porque quando eu não sentir, é melhor desistir e parar”, revelou CR7.

Cristiano Ronaldo agradeceu à recepção dos torcedores

Além disso, Cristiano destacou a festa que os torcedores portugueses fizeram na chegada da delegação portuguesa em Marienfeld, na cidade de Harsewinkel. Foi lá que a seleção ficou durante a Copa do Mundo de 2006 e o local se tornou especial para os portugueses que vivem na Alemanha.

“Foi muito bonito desde a chegada ao aeroporto até aqui. A viagem de cerca de uma hora foi emocionante, com muitos portugueses e também alemães nas ruas. Foi muito bonito”, destacou.

CR7 chega em grande fase na Eurocopa

Em sua temporada mais goleadora desde 2015/16. Cristiano soma 50 gols em 51 jogos pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, com outras 12 assistências. Além disso, o português encerrou as eliminatórias da Euro como vice-artilheiro geral, com 10 gols. No último amistoso realizado por Portugal, na terça-feira, o camisa 7 marcou dois gols na vitória por 3 a 0 contra a Irlanda.

Campeão pela primeira e única vez em 2016, Portugal está no Grupo F da competição, ao lado de República Tcheca, Turquia e Geórgia. A estreia será na próxima terça-feira (18), contra os tchecos. A partida acontece às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig.





Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Cristiano Ronaldo celebra disputa da sexta Eurocopa e mira título apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.