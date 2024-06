Eduardo Coudet lamenta empate do Internacional

Nesta quarta-feira (13), o Internacional empatou sem gols com o São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O placar pouco acrescentou ao Colorado, que sofreu com diversos desfalques e precisou segurar o resultado na etapa final.

Na entrevista coletiva, o técnico Eduardo Coudet foi sincero. Sem fantasiar, ele admitiu que o time sofre com dificuldade para concluir as jogadas, principalmente no confronto com o São Paulo e lamentou a falta dos três pontos.

“Chegamos ao último terço com muito cruzamento e a dificuldade que tínhamos era justamente a falta de uma referência de área”, afirmou, antes de completar:

“Temos dificuldades, mas podemos superá-las. Enfrentamos um grande rival e que bom que nos adaptamos às dificuldades do jogo. Nunca fico satisfeito, sempre quero ganhar, mas foi um jogo muito parelho”, concluiu.

Com o resultado dentro do Heriberto Hulse, o Internacional encerra a rodada na 10ª colocação, com seis pontos. A chance de recuperar será no próximo domingo (16), quando o Colorado visita o Vitória, no Barradão. Vale citar que, diante do empate contra o Tricolor, o Inter chegou a marca de três jogos sem perder no torneio.

