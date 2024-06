Nesta quinta-feira (13), o São Paulo empatou sem gols diante do Internacional, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado poderia ser diferente, caso o VAR não anulasse o gol de Calleri na etapa final, fato que irritou o técnico Luis Zubeldía na entrevista coletiva.

Durante a entrevista coletiva, o comandante afirmou que tem a impressão de posição legal do camisa 9 e deixou clara a sua insatisfação com a decisão do VAR.

“Fizemos um trabalho bem interessante como equipe contra um bom rival e tivemos situações claras de gol. Lamentavelmente, pela linha que traça o VAR, parece que o Calleri estava adiantado. Mas tenho a sensação de que Calleri estava habilitado. Sou fã do VAR, mas gostaria que não começassem a traçar a outra linha com a primeira traçada. Creio que uma pincelada para um lado ou clique para o outro, determina tudo. Mas é uma opinião de alguém que não sabe tanto do VAR”.

Calendário do São Paulo

Agora, o São Paulo de Luis Zubeldía volta a campo no próximo domingo (16). O adversário é o Corinthians, na Neo Química Arena. Até o momento, o Tricolor está na quinta colocação, com 14 pontos conquistados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Luis Zubeldía questiona gol anulado de Calleri apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.