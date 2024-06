Abel diz que Palmeiras não pode mais vender jogadores: ‘Já fizemos dinheiro’

A vitória do Palmeiras em cima do Vasco por 2 a 0, nesta quinta-feira (13), pelo Campeonato Brasileiro, ficou em segundo plano na coletiva de Abel Ferreira. Afinal, a grande dúvida no Verdão é saber como o treinador vai se sair após as recentes vendas de alguns jogadores do elenco.

De acordo com o técnico português, o Palmeiras não vai mais perder nenhum jogador. Endrick despediu-se no início do mês e, nesta quinta-feira, foi a vez de Luan e Luis Guilherme encerrarem suas trajetórias pelo clube. Além disso, Estêvão também está indo para o Chelsea, mas este apenas em 2025.

“Já fizemos muito dinheiro e muita venda, agora chega. Essa não é minha função, a minha é achar as alternativas. Perdemos um, mas ganhamos outra. Eu sei que os marinheiros mais novos estão afim de remar para o mesmo lado. Posso compartilhar com vocês que na Europa e até em Portugal mesmo tem dirigentes ligando para saber dos nossos jogadores. Mas não podemos mais. Veio para o Murilo e não posso deixar sair, Veiga, Rony, Zé Rafael, Piquerez, para o Flaco López, e não posso deixar sair”, disse Abel, que seguiu:

“Equipe fresca, tempo para treinar. Vendas fechadas, quem vai vir está fechado. Empresário e dirigentes que ligarem, esqueçam. Ninguém mais sai. Só se pagar a cláusula, aí não tenho o que fazer. Caso contrário, vai continuar todo mundo aqui. As portas da Europa estão abertas e não vai mais sair. Isso foi falado com os jogadores, esqueçam saída”, completou.

Por fim, o técnico ainda contou que mais jogadores receberam ofertas recentemente, mas houve o aviso de que novas saídas apenas mediante o pagamento de multa rescisória.

