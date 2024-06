Borussia Dortmund anuncia a saída do zagueiro Mats Hummels

Um dia após o técnico Edin Terzic pedir demissão, o Borussia Dortmund anunciou nesta sexta-feira (14) a saída de Mats Hummels. O clube optou por não renovar o contrato do zagueiro, de 35 anos, que terminaria no fim de junho. Foram 13 temporadas com a camisa aurinegra.

“Meu tempo em preto e amarelo chegou ao fim após 13 anos. Foi uma honra e alegria enormes ter jogado no Borussia Dortmund por tanto tempo. Esse clube e sua torcida são algo muito especial e, para mim, ainda mais do que isso”, afirmou o zagueiro.

A saída de Hummels ocorre um dia após Edin Terzic deixar o clube alemão. Segundo o canal “Sky Sports”, o defensor teria dado um ultimato ao Borussia Dortmund de que só renovaria contrato se o treinador saísse, por conta do mau relacionamento entre ambos. Contudo, mesmo com o pedido de demissão do técnico, os Aurinegros optaram por não estender o vínculo do jogador.

Hummels era um dos líderes do elenco, juntamente com Marco Reus, outro ícone do Borussia Dortmund que, ao fim do contrato, deixou o clube. Todavia, o zagueiro não deve ficar muito tempo sem emprego. Afinal, ele está na mira de diversas equipes, principalmente de mercados como Arábia Saudita e Estados Unidos.

Eleito para a seleção da Liga dos Campeões nesta temporada, após o vice para o Real Madrid, Hummels disputou 508 jogos pelo Borussia Dortmund, com 38 gols marcados. Foram dois títulos do Campeonato Alemão, dois da Copa da Alemanha e três da Supercopa da Alemanha.

