Eduardo e Marçal se aproximam de retorno aos gramados no Botafogo

O elenco do Botafogo se reapresentou na tarde desta quinta-feira (13), no Espaço Lonier, e teve duas novidades importantes para o técnico Artur Jorge. Tratam-se de Eduardo e Marçal, que treinaram com bola e se aproximam do retorno aos gramados. A dupla está fora por conta de lesões, porém demonstram cada vez mais evolução para reforçar o Alvinegro para o restante da temporada.

Ambos aparecem em imagens divulgadas pela “BotafogoTV”, participando normalmente da atividade, que contou com um trabalho em campo reduzido e situações de finalização no terço final. Além disso, o zagueiro Pablo também trabalhou normalmente com o grupo.

Eduardo, que teve uma lesão na coxa direita, não entra em campo desde a partida contra o Vitória, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Marçal, por sua vez, não joga desde o dia 14 de abril, contra o Cruzeiro. Nesse sentido, o camisa 21 tem uma lesão muscular na perna esquerda.

O Botafogo volta aos gramados às 18h30 do próximo domingo (16), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, para enfrentar o Grêmio. No momento, a equipe ocupa a terceira colocação da competição, com 16 pontos, um atrás do arquirrival Flamengo e do Bahia.

