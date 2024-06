Às vésperas do começo de mais uma edição da Euro, Mbappé deu declaração que repercute no meio do futebol. Afinal, para o craque da França, é mais difícil ser campeão da competição europeia do que da Copa do Mundo. Mas o argentino Messi, campeão mundial em cima dos franceses, foi por outro lado. Dessa forma, saiu em defesa do nível de dificuldade da competição organizada pela Fifa. Então, afinal: qual competição é mais difícil, a Copa do Mundo ou a Euro?

O Somos Fanáticos buscou responder com números, considerando o aproveitamento de pontos de todas as seleções europeias que já venceram a Euro e/ou a Copa do Mundo nas dez últimas edições de ambas as competições. Assim, as seleções que tiveram os resultados analisados foram Alemanha, Itália, França, Espanha, Inglaterra, Portugal, Grécia, Dinamarca, Holanda, República Tcheca e Rússia. Mas seleções que não se classificaram para uma determinada competição tiveram aproveitamento zero automaticamente.

O que é mais difícil: Copa do Mundo ou Euro?

A resposta é a Copa do Mundo. Afinal, das 11 seleções analisadas, sete possuem aproveitamento de pontos maior quando estão disputando a Euro. Quando saem do contexto continental e entram na competição de escala global, o rendimento cai. Isso sem contar que, entre as seleções analisadas, há uma ocorrência maior de ausências de Copa do Mundo do que da Euro. Isso já revela que nem sequer se classificar para o Mundial já é mais difícil do que se classificar para a competição europeia.

A Itália é o melhor caso: atual campeã da Europa, a seleção não se classifica para a Copa do Mundo há duas edições. Enfim, as outras seis seleções com rendimento melhor na Europa do que no Mundial são Espanha, Dinamarca, Grécia, Rússia, Portugal e República Tcheca.

Mbappé errou ao dizer que a Euro é mais difícil do que a Copa?

Não necessariamente. O atacante certamente falou baseado em grande parte na sua experiência pessoal. Campeão e finalista da Copa do Mundo nas duas edições que disputou da competição, Mbappé ainda não tem um título da Euro. Aliás, na única edição que disputou em 2021, foi eliminado nas oitavas de final para a Suíça.

A França é uma das quatro seleções analisadas que desempenha melhor na Copa do Mundo do que na Eurocopa. As outras são Inglaterra, Alemanha e Holanda.

Raio-X: aproveitamento Euro x Copa

Alemanha

Euro – 42,1%

Copa do Mundo – 57,5%

Itália

Euro – 37,6,%

Copa do Mundo – 35,6%

França

Euro – 41,7%

Copa do Mundo – 43,7%

Inglaterra

Euro – 26,3%

Copa do Mundo – 33,8%

Espanha

Euro – 39,1%

Copa do Mundo – 38,5%

Holanda

Euro – 35,4%

Copa do Mundo – 36,6%

Dinamarca

Euro – 21%

Copa do Mundo – 15,6%

Grécia

Euro – 9,4%

Copa do Mundo – 3,8%

Rússia

Euro – 19,4%

Copa do Mundo – 12,2%

Portugal

Euro – 36,5%

Copa do Mundo – 20%

República Tcheca

Euro – 21,6%

Copa do Mundo – 6,2%

