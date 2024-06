O craque Neymar, do Al-Hilal, esteve, na manhã desta sexta-feira (14), no Shopping Brisamar, em São Vicente, no litoral sul de São Paulo. Ele foi ao local para renovar sua carteira de motorista.

O jogador publicou no Instagram a ida até o local e mostrou os amigos cansados por causa da noite agitada na noite dessa quinta-feira.

“Faz muito tempo que eu não venho ao shopping. [Estou aqui] no shopping de São Vicente, vim renovar minha CNH. Meus amigos saíram e vieram me acompanhar de manhã. Dá uma olhada no cidadão. Ó o estado dos caras [risos]”, iniciou Neymar.

“Ontem saímos, fomos no jogo do Flamengo, depois fomos na Anitta. Eu fui descansar, porque tinha compromisso cedo. Eles seguiram. Só que eu obriguei todo mundo a vir comigo”, afirmou o jogador em um story no Instagram.

Afinal, o shopping aparentemente estava vazio e Neymar conseguiu caminhar com tranquilidade. A equipe de comunicação do local disse que o shopping não foi fechado ou teve funcionamento prejudicado por causa da presença do jogador. Foi esclarecido, no entanto, que a unidade do “Poupatempo”, onde o camisa 10 esteve, abre às 9h, uma hora antes das outras lojas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Neymar vai a shopping de São Paulo renovar carteira de motorista apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.