Com Tite, Luiz Araújo atuou em todos os jogos do Flamengo em 2024

Luiz Araújo teve destaque na vitória do Flamengo diante do Grêmio por 2 a 1 no Maracanã. O atacante começou no banco de reservas. No entanto, entrou em campo no decorrer do primeiro tempo e marcou dois gols no jogo.

Assim, Luiz Araújo vem ganhando cada vez mais moral no Flamengo. O atacante, por sinal, tem sido muito utilizado por Tite nesta temporada. Afinal, ele atuou em todos os jogos sob comando do técnico em 2024.

Luiz Araújo em 2024

Tite comandou 29 jogos nesta temporada. Luiz Araújo iniciou como titular em 14 e saiu do banco de reservas em 15. O atacante só não atuou nas partidas contra Nova Iguaçu e Portuguesa. Afinal, os jogadores rubro-negros estavam nos Estados Unidos e Mário Jorge comandava um time alternativo no Campeonato Carioca.

Chegada ao Flamengo

Com passagens por São Paulo, Lille e Atlanta United, Luiz Araújo está no Flamengo desde junho de 2023. O atacante sofreu uma lesão no início e demorou para se adaptar. Entretanto, ganhou sequência e se firmou depois da chegada de Tite. O jogador é muito bem avaliado pelo técnico e atualmente vive um bom momento no clube.

Aliás, o Flamengo entra em campo no próximo domingo (16/06), diante do Athletico-PR, às 16h (de Brasília), pela nona rodada do Brasileirão. O time de Tite está na liderança do campeonato, com 17 pontos.

