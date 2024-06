O lutador Chael Sonnen esteve no Allianz Parque e acompanhou a vitória do Palmeiras sobre o Vasco, por 2 a 0, na última quinta-feira (13), pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, chamou atenção a provocação feita pelo atleta ao streamer Casimiro.

Afinal, com a derrota do time carioca para o paulista, o lutador, que esteva com a camisa do Verdão, não perdeu tempo e provocou o youtuber brasileiro.

“Cazé, sou eu de novo. Você sabe que eu não queria dizer nada, mas o Vasco não vai muito bem. Hoje a noite o Palmeiras está fazendo a limpa. Sem falar que seu time já teve até impedimento, o que significa que você está torcendo para um grupo de trapaceiros. De qualquer forma, eu falo com você em breve. Tchau, Cazé”, disse em vídeo gravado e divulgado.

No entanto, as provocações não pararam. Sonnen vai enfrentar Anderson Silva, no próximo sábado (15), em uma luta de boxe. Ele então resolveu comparar Palmeiras e Corinthians.

E o Sonnen que provocou o Corinthians antes da luta contra o Anderson Silva Kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/R5iVLFsYS7 — desimpedidos (@desimpedidos) June 14, 2024

“A última vez que estive aqui foi em 2012 e lembro que o Corinthians era o melhor, eles eram melhores que o Palmeiras. Mas que diferença uma década faz, Palmeiras agora passou e Corinthians está em baixa. E se formos falar em metáfora, no mundo do entretenimento, parece que eu sou o Palmeiras e agora estou acima do Anderson, que era como o Corinthians e agora é só uma dúvida. Nós vamos ver o que vai acontecer, mas como o professor (Abel) Ferreira me disse antes de o jogo começar: ‘No octógono da luta no sábado você tem que ter a cabeça fria e o coração quente'”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Chael Sonnen causa em terras brasileiras e provoca Casimiro após derrota do Vasco para o Palmeiras apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.