António prepara mudanças para clássico contra o São Paulo

O Corinthians se prepara para o clássico contra o São Paulo neste domingo (16), às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico António Oliveira terá muitos desfalques para a partida e será obrigado a fazer mudanças no time titular.

Isso porque o meia Rodrigo Garro levou o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Atlético Goianiense e terá que cumprir suspensão. O zagueiro Gustavo Henrique, que foi expulso direto no mesmo embate, também está fora. No meio de campo, o treinador ainda não sabe quem começará a partida. Já no setor defensivo, Caetano deve receber uma oportunidade ao lado de Cacá.

Além disso, o paraguaio Romero e o equatoriano Félix Torres estão com suas seleções nacionais para a disputa de amistosos e a Copa América e também estão fora. Por fim, Fagner e Pedro Henrique no departamento médico completam a lista de desfalques.

O treinador português estuda opções para o clássico, com a possibilidade de povoar o meio de campo e atuar apenas com dois atacantes. Ele deve definir o time final no treino deste sábado (15), véspera do confronto.

Um provável Corinthians para domingo deve ter: Carlos Miguel; Matheuzinho, Cacá, Caetano (Raniele) e Hugo; Raniele (Fausto Vera), Breno Bidon e Igor Coronado; Wesley, Pedro Raul (Fausto Vera) e Yuri Alberto.

Uma vitória é de suma importância para o Corinthians. Afinal, o Timão ocupa a 15ª colocação do Brasileirão e está próximo da zona de rebaixamento. Além disso, a equipe só tem uma vitória no torneio de pontos corridos e precisa rapidamente dar uma resposta para sua torcida.

