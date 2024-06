Luiz Araújo comenta reação de Neymar com o seu gol: ‘Sem palavras’

Luiz Araújo foi o grande nome da vitória do Flamengo diante do Grêmio por 2 a 1, no Maracanã. Afinal, o atacante marcou os dois gols do triunfo. O primeiro, aliás, com um lindo chute de fora da área, que impressionou até mesmo Neymar, que estava no estádio. Nesta sexta-feira (14), Luiz Araújo comentou sobre a reação do craque.

A reportagem do Jogada10 estava no estádio e registrou o momento em que Neymar reagiu ao gol de Luiz Araújo.

“A rapaziada me mandou no grupo (o vídeo). Mostra que realmente foi um golaço, ter o reconhecimento de um ídolo como Neymar, sem palavras”, disse Luiz Araújo.

Além disso, o jogador do Flamengo detalhou que, após o fim do jogo, Neymar o parabenizou pela partida.

“Depois do jogo o Neymar estava no vestiário, fui dar um abraço nele porque é um ídolo para todos nós. Todo mundo que joga futebol se inspira nele porque como jogador não tem o que falar. Fui dar um abraço nele, ele me deu os parabéns também pela partida, isso me deixou muito feliz. Mostra que estou no caminho certo”, afirmou.

