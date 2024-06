Marcelo Paz é eleito melhor CEO de clube de futebol no Brasil

Com sete anos à frente do Fortaleza, Marcelo Paz foi eleito o melhor CEO de um clube brasileiro. O reconhecimento veio nesta sexta-feira (14/6), durante a premiação da Conafut (Conferência Nacional de Futebol). Trata-se de um evento sobre a indústria do futebol e que premia as melhores práticas. Paz obteve 61% dos votos. Concorreu com os executivos André Rocha, do Red Bull Bragantino, e Cristiano Koehler, do Palmeiras.

“Fico feliz com mais um reconhecimento, com uma votação tão expressiva e concorrendo com profissionais de altíssimo nível. Entretanto, é resultado de um trabalho de muitas mãos dentro do Fortaleza, nas várias diversas funções. Assim como os jogadores e a comissão técnica, que dão visibilidade a esse trabalho, mas também a diretoria, os executivos, funcionários. E, afinal, a torcida, que é a razão de existir de um clube de futebol”, celebrou Paz.

Marcelo Paz e o sucesso no Fortaleza

Paz passou a exercer a função de CEO do Fortaleza após o clube tornar-se SAF, em 2023. No período, viu o clube chegar à final da Sul-Americana-2023 e conquistar a Copa do Nordeste em 2024. Aliás, o trabalho à frente do Tricolor cearense no último ano também rendeu ao Fortaleza o maior faturamento da história de um clube do Nordeste, cerca de R$ 371 milhões.

O trabalho de longa data no Fortaleza, inclusive, chamou a atenção do Corinthians. Nesta semana o clube paulista buscou a contratação do executivo. Tudo em meio à debandada na diretoria liderada pelo presidente Augusto Melo, após a crise com a antiga patrocinadora VaideBet. Mas Paz disse não.

Desde 2017 à frente do clube, Marcelo Paz assumiu à época como presidente, durante o ano em que o Tricolor ainda disputava a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Nas temporadas seguintes, conquistou, como mandatário, a Série B em 2018, a Copa do Nordeste em 2019 e 2022, e o pentacampeonato estadual (2019, 2020, 2021, 2022 e 2023). No período, outro marco para o clube foi a disputa da Copa Libertadores da América, em 2022, pela primeira vez na história do Leão.

