Fluminense x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois da derrota para o Botafogo na última terça-feira (11), o Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (15), no Maracanã. Afinal, os comandados de Fernando Diniz medem forças com o Atlético-GO às 21h (de Brasília), pela 9ª rodada da competição. Ambas as equipes buscam se recuperar e estão na parte de baixo da classificação.

O Tricolor de Laranjeiras tem seu segundo pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos. No momento, soma apenas 6 pontos em oito rodadas, na 16ª colocação. O Dragão, por sua vez, tem 5 e está na zona de rebaixamento, na 18ª posição. Assim, a equipe carioca não vence o adversário desde 2020 e tenta quebrar o jejum de seis partidas.

Onde assistir

O confronto deste sábado (14) terá a transmissão da SporTV e dos canais Premiere.

Como chega o Fluminense

O Tricolor terá alguns desfalques para a partida contra o Dragão. Afinal, Jhon Arias não poderá estar em campo por disputar a Copa América com a Colômbia. Além dele, André segue no período de transição, enquanto Lelê se recupera de uma lesão no joelho direito. Thiago Silva, por sua vez, só poderá estar em campo depois do dia 10 de julho por causa da abertura da janela de transferência. Alexsander, aliás, assume o lugar de Martinelli, que está suspenso

Como chega o Atlético-GO

Para o confronto no Maracanã, o técnico Jair Ventura não poderá contar com Guilherme Romão, um dos principais jogadores do clube na temporada. Isso porque ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Rodallega deixou o departamento médico e está à disposição, enquanto Alejo Cruz deve pintar como titular. Por fim, a principal dúvida do comandante e sobre a presença do zagueiro Alix Vinicius, que saiu no segundo tempo do jogo contra o Corinthians com dores no tornozelo direito. Se ele não atuar, Pedro Henrique será o substituto.

FLUMINENSE X ATLÉTICO-GO

Brasileirão-2024 – 9ª rodada

Data e horário: 15/6/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; Alexsander, Lima e Ganso; Marquinhos, Keno e Cano )John Kennedy). Técnico: Fernando Diniz

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Alix Vinícius, Adriano Martins e Alejo Cruz; Lucas Kal, Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Branco Muller (SC)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

