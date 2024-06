Messi e Lautaro brilham em goleada da Argentina antes da Copa América

Argentina entrou em campo nesta sexta-feira (14) para seu último amistoso antes do início da Copa América. O atacante Lautaro Martínez marcou duas vezes, enquanto o craque Messi, também deixou sua marca em duas oportunidades na grande exibição da atual campeã do Mundo contra a Guatemala ao vencer por 4 a 1.

Messi e Lautaro viram para a Argentina

O time da Argentina acabou surpreendido e sofreu um gol da Guatemala, aos três minutos, o defensor Molina fez contra. Na sequência, e como esperado por todos que acompanharam o amistoso, os argentinos tomaram o controle do jogo e viraram ainda no primeiro tempo com gols de Messi e Lautaro, que fez de pênalti sofrido por Carboni. Messi ainda acertou a trave duas vezes, uma delas em cobrança de falta. Assim, a primeira etapa encerrou em 2 a 1 para os hermanos.

Messi e Lautaro marcam novamente em grande exibição hermana

Na segunda etapa, a seleção tricampeã do mundo seguiu comandando a partida. Em lindo passe de Enzo Fernández para Messi, o craque ajeitou e deixou Lautaro livre para fazer o 3 a 1. Depois o treinador Scaloni mexeu bastante na equipe, entrando Alvarez, Montiel, Martínez Quarta, De Paul e Di Maria, que quase fez um golaço de bicicleta. Depois o meia deu uma linda assistência para Messi, que marcou o quarto gol da Argentina, 4 a 1.

Agora é Copa América

Argentina está no grupo C da Copa América, ao lado de Chile, Peru e Canadá, adversário da estreia na competição dia 20.

ARGENTINA X GUATEMALA

Amistoso Internacional

Data: 14/6/2024

Local: FedEx Field, em Maryland (EUA)

Público: Não divulgados

ARGENTINA: Martínez, Molina (Montiel, 25’/2ºT) Otamenti, e Lisandro Martínez. Nicolas Gonzáles, Enzo Fernandes (Martinez Quarta, 25’/2ºT), Mc Allister (Paredes 6’/2ºT), Valentín Carboni (Di Maria, 16’/2ºT), Lo Celso (De Paul, 6’/2ºT) Messi e Lautaro Martínez (Julián Alvarez, 20’/2ºT). Técnico: Lionel Escaloni

GUATEMALA: Hagen, Ardón, José Pinto, Samayoa, Morales e Marcos Domingues. Castellanos (Saravia, 31’/2ºT), Jonathan Franco, Oscar Santis (Mejia, 31’/2ºT), Cardoza (Esteban Garcia, 18’/2ºT) e Rubin (Darwin Lom, 31’/2ºT). Técnico: Luis Fernando Tena

Gols: Molina contra, 03/1ºT (0-1); Messi, 11/1ºT (1-1); Lautaro Martínez, 38/1ºT (2-1): Lautaro Martínez, 20/2ºT (3-1); Messi, 32/2ºT

Árbitro: Joe Dickerson (EUA)

Auxiliares: Logan Brown (EUA) e Meghan Mullen (EUA)

VAR:

Cartões amarelos: Marco Dominguez (GUA); Otamendi, Lisandro Martínez (ARG)

