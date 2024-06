Hoje no Atlético, Scarpa lembra período com Abel Ferreira no Palmeiras

Gustavo Scarpa levou o aprendizado que teve com o técnico português Abel Ferreira, na época que trabalharam juntos no Palmeiras. Hoje, no Atlético-MG, o meia usa frases do seu antigo comandante para falar do período atual da equipe mineira.

“Tem que focar no que a gente tem em mãos para fazer, isso é muito aprendizado com o Abel Ferreira no Palmeiras, ‘foques no que tu controlas’, então é isso, focar no que temos, no que podemos fazer e o resto a gente só vive”, disse Scarpa, na entrevista coletiva nesta sexta-feira (14).

O Atlético será o próximo adversário do Verdão, marcando o reencontro de Scarpa com seu ex-time. A frase do jogador foi em referência aos desfalques que o Galo terá no duelo. São ao menos oito jogadores ausentes: Rubens, Otávio e Mariano (DM), Everson, Battaglia (suspensos), Arana, Alan Franco e Vargas (convocados para as seleções na Copa América). Hulk é dúvida, pois está na transição.

Atlético vem de vitória fora de casa

O Atlético-MG vem de resultado positivo contra o Bragantino fora de casa e soma 13 pontos, ocupando a 8ª colocação. Por outro lado, o Palmeiras é o 6º colocado, com 14 pontos. As equipes se enfrentam na segunda-feira (17), às 20h (de Brasília).

