Neste sábado (14), Ferroviária e Santos se enfrentam pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo será no Zezinho Magalhães, em Jaú. A bola vai rolar a partir das 17 (de Brasília). O duelo marca o encontro de opostos na classificação. Enquanto as Guerreiras Grenás estão na vice-liderança, com 25 pontos. O Peixe aparece na 14ª posição, na zona de rebaixamento, com sete pontos.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela TV Brasil a partir das 17h (de Brasília).

Como chega a Ferroviária

O time do interior paulista é uma das forças da competição. Garantida no mata-mata, a Ferroviária tenta consolidar a sua vice-liderança, já que alcançar o Corinthians está cada vez mais complicado. Além disso, as Guerreiras Grenás querem afundar as rivais locais na zona de rebaixamento.

Como chega o Santos

Se um lado do confronto as notícias são positivas, no Santos a história é bem diferente. Na zona de rebaixamento, as Sereias precisam somar pontos. Nos últimos cinco jogos, a equipe foi derrotada em todas.

FERROVIÁRIA X SANTOS

Brasileirão Feminino-2024 – 12ªrodada

Data e horário: 14/6/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Zezinho Magalhães, Jaú (SP)

FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Andressa, Luana, Barrinha; Cris, Duda Santos, Micaelly; Mylena Carioca, Neném e Sochor.

SANTOS: Kelly Chiavaro; Dani Silva, Aldana Narváez, Cida e Lívia Claro; Erikinha, Vitória Kaissa e Laura Valverde; Sole Jaimes, Paola Santos e Thaisinha

Árbitro: Daniele Bulhosa do Nascimento (SP)

Assistentes: Marcela de Almeida da Silva (SP) e Viviane Pereira Lopes (RS/FIFA)

