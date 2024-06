Itália x Albânia: onde assistir, escalações e arbitragem

Itália e Albânia fazem as suas estreias neste sábado (15/6) na Eurocopa-2024. O duelo fecha a primeira rodada do Grupo B, que ainda conta com Espanha e Croácia (é o Grupo da Morte) e será às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE).

Atual campeã, a Itália é favorita. Mas os albaneses se classificaram com uma eliminatória muito consistente. O time é treinado pelo brasileiro Sylvinho, ex-lateral de Arsenal e Seleção Brasileira e ex-técnico do Corinthians. Esperam surpreender. Como na Euro, das quatro equipes de cada grupos, duas avançam e quatro melhores terceiros (de seis) também, quem vencer praticamente encaminha a sua vaga às oitavas.

Onde assitir

O canal SporTV transmite a partir das 16h (de Brasílai)

Como chega a Itália

Embora tenha perdido jogadores importantes lesionados, o técnico Luciano Spaletti tem uma equipe forte nas mãos. Assim, espera mostrar serviço nesta estreia contra o adversário que é considerado o mais frágil do grupo. Dessa forma, não correria riscos de ficar de fora da oitavas. Tudo indica que Scamacca, que vem agradando, seja o atacante de área, com Chiesa, Frattesi e Pellegrini, titulares nos últimos treinos e amistosos. Chiesa, caindo pela esqueda é um dos grande municiadores da atual campeã da Euro. Já o brasileiro atualizado italiano Jorginho segue como um dos alicerces do meio de campo.

Como chega a Albânia

A torcida albanesa está muito animada com a classificação à Euro e comoparece em massa na Alemanha. Assim, tudo indica que será maioria no estádio, já que são esperados pelo menos 20 mil nesta partida. O técnico brasileiro Sylvinho não vai ousar: time fechado, mas entrosado. E com vários jogadores que conhecem bem o rival. Afinal, vários titulares atuam na Itália, incluindo o seu melhor jogador, o meia Asllani (Inter de Milão). No ataque, Broja, perigoso, mas que brilhopu pouco no Chelsea/ING na temporada, segue como a referência.

ITÁLIA X ALBÂNIA

1ª Rodada do Grupo B da Eurocopa

Data e Horário: 15/6/2024, 16h (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, Dortmund (ALE).

ITÁLIA: Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori e Bastoni; Barella e Jorginho; Chiesa, Frattesi e Pellegrini; Scamacca. Técnico: Luciano Spaletti

ALBÂNIA: Berisha; Hysaj, Ajeti, Gjimsiti e Mitaj; Ramadani e Asllani; Bajrami, Seferi e Broja; Asani. Técnico: Sylvinho

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Auxiliares: Stefan Lupp e Marco Achmüller (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

