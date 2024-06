Flamengo joga contra irmão de Vini Jr e goleia no Carioca Sub-20

O Flamengo não tomou conhecimento do Boavista neste sábado (15/06) e protagonizou uma goleada por 6 a 0 na Gávea. Com duas vitórias em dois jogos, os Garotos do Ninho estão na liderança da Taça Guanabara Sub-20.

Os Garotos do Ninho começaram devagar em campo e só marcaram um gol no primeiro tempo. Rodriguinho demonstrou oportunismo e balançou as redes aos 32 minutos. O meio-campista rubro-negro, por sinal, vem se destacando neste início de Campeonato Carioca Sub-20.

Após um primeiro tempo morno, os jovens rubro-negros voltaram mais agressivos depois do intervalo. Assim, Isaque, Rodriguinho, Guilherme Henrique, Rafael Couto e Pedro Estevam estufaram as redes na segunda etapa e emplacaram mais uma goleada expressiva na história do clube.

O Flamengo jogou contra um velho conhecido neste sábado (15/06). Afinal, José das Neves Oliveira Neto, mais conhecido como Netinho, é irmão de Vini Jr e atua como atacante do Boavista. O jovem de 17 anos atuou em campo e concedeu uma entrevista depois do jogo.

“É uma sensação incrível jogar contra o Flamengo na Gávea. Afinal, vim aqui quanto tinha sete anos para ver meu irmão jogar no Flamengo. Aliás, estou feliz demais por ver tudo que meu irmão tem conseguido. É seguir trabalhando para ele ganhar essa Bola de Ouro para nós”, disse Netinho para Fla TV.

