O Atlético comunicou, no início da tarde deste sábado (15), que o atacante Hulk está liberado pelo Departamento Médico e vai se juntar ao elenco que enfrenta o Palmeiras, na próxima segunda-feira (17), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro.

Hulk teve lesão leve na coxa esquerda, na partida contra o Bahia, no início do mês de junho, no empate por 1 a 1, na Arena MRV.

O camisa 7 do Galo, inclusive, já treinou com o restante do elenco neste sábado (15). Ele iniciou o período de transição na última quinta-feira, deu sequência na sexta e agora está livre para as partidas.

A situação de Hulk é um alivio para Gabriel Milito. Afinal, o treinador atleticano está com vários desfalques. O goleiro Everson foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como o zagueiro Maurício Lemos. Outro fora é Battaglia O volante foi expulso no jogo contra o Bragantino. Já o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Alan Franco e o atacante Eduardo Vargas estão com suas seleções.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Hulk reforça Atlético no clássico com o Palmeiras apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.