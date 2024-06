Criciúma x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Criciúma e Bahia duelam, neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), no Heriberto Hülse, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Tigre busca reencontrar o caminho das vitórias, enquanto o Tricolor tem a chance de alcançar a liderança da competição.

Onde assistir

A partida entre Criciúma e Bahia terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Criciúma

O Criciúma subiu para a Série A no ano passado, mas já corre sério risco de descer para a Série B se continuar como do jeito que está. Atualmente em 17º lugar, o Tigre acumula três derrotas, uma vitória e um empate nos últimos cinco jogos. O último triunfo aconteceu na goleada sobre o Vasco, em São Januário.

Para o duelo, o técnico Cladio Tencati não terá à disposição os lesionados Felipe Vizeu (posterior da coxa), Felipe Matheus (joelho) e Angel, convocado pela seleção da Venezuela para a Copa América. No entanto, ele terá os retornos de Rodrigo e Miguel Trauco após suspensões.

Como chega o Bahia

Diferentemente do seu adversário, o Bahia está bem demais no Brasileirão. O Tricolor de Aço está na segunda colocação, com a mesma quantidade de pontos do líder Flamengo. Nas últimas cinco partidas na competição, o time comandado por Rogério Ceni teve quatro vitórias e um empate.

Alipas, Rogério não contará com a presença do zagueiro Kanu e o meia Carlos de Pena por receberem o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Inclusive, o volante Nicolás Acevedo se recupera de uma cirurgia para reconstrução de ligamento cruzado anterior do joelho (LCA) direito.

Mas apesar das ausências, o atacante Thaciano, que cumpriu suspensão diante do Fortaleza, deve reassumir a vaga de titular no lugar de Ademir.

CRICIÚMA X BAHIA

9ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e Hora: 16/06, às 18h30 (horário de Brasília)

Local: Heriberto Hülse, Santa Catarina

CRICIÚMA: Gustavo; Jonathan, Maia, Figueiredo e Hermes; Barreto, Gabriel, Barcia e Matheusinho; Bolasie e Eder. Técnico: Claudio Tencati.

BAHIA: Felipe; Cicinho, Xavier, Rezende e Juba; Alexandre; Everton Ribeiro, Jean Lucas e Biel; Ademir e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro e Leandro Matos Feitosa

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

