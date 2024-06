Com retornos, Fluminense divulga relacionados para duelo com o Atlético-GO

Depois da derrota para o Botafogo na última terça-feira (11), o Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (15), no Maracanã. Afinal, os comandados de Fernando Diniz medem forças com o Atlético-GO às 21h (de Brasília), pela 9ª rodada da competição. Ambas as equipes buscam se recuperar e estão na parte de baixo da classificação.

O Tricolor de Laranjeiras tem seu segundo pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos. No momento, soma apenas 6 pontos em oito rodadas, na 16ª colocação. O Dragão, por sua vez, tem 5 e está na zona de rebaixamento, na 18ª posição. Assim, a equipe carioca não vence o adversário desde 2020 e tenta quebrar o jejum de seis partidas.

Entre os relacionados, Fernando Diniz terá os retornos de Felipe Melo e Keno, que foram poupados no clássico com o Alvinegro, no Nilton Santos. Por outro lado, o treinador não poderá contar com Martinelli, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

Além disso, Jhon Arias não poderá estar em campo por disputar a Copa América com a Colômbia. Além dele, André segue no período de transição, enquanto Lelê se recupera de uma lesão no joelho direito. Thiago Silva, por sua vez, só poderá estar em campo depois do dia 10 de julho por causa da abertura da janela de transferência.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

Laterais: Diogo Barbosa, Guga, Marcelo e Samuel Xavier

Zagueiros: Felipe Melo, Manoel, Marlon e Thiago Santos

Meio-campistas: Alexander, Gabriel Pires, Lima, Ganso e Renato Augusto

Atacantes: David Terans, Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, John Kennedy, Kauã Elias, Keno e Marquinhos

