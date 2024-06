Neste sábado (15), o presidente da Fifa, Gianni Infantino falou sobre casos de apostas no futebol mundial e, sem citar nomes, como por exemplo, o brasileiro Lucas Paquetá, pediu punições severas aos atletas.



“Os jogadores sabem: não se deve apostar, obviamente. No futebol, no rúgbi, qualquer esporte. Quando acontece alguma coisa, há obviamente investigações. As decisões são sérias e muito intransigentes no que diz respeito às apostas. E o futebol, em todos os níveis, inclusive no amador”, disse Infantino.

“Sem falar de casos concretos, os jogadores que forem considerados culpados devem ser severamente punidos”, completou o dirigente.

Apesar da fala dura, o mandatário da Fifa preferiu não julgar ninguém antes da hora e espera o término dos processos.

“Se alguém cometeu um ato contrário às regras desportivas, é óbvio que haverá sanções. Cada situação é diferente e não devemos banalizar”, afirmou.

Vale citar, que no Brasil, o caso que mais chama a atenção é Lucas Paquetá. O brasileiro é acusado pelos cartolas do futebol inglês de ter forçado cartões amarelos em jogos da Premier League. Logo depois das denúncias, o meia garante que é inocente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Presidente da Fifa pede punição a atletas envolvidos em apostas apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.