Nelsinho leva a melhor sobre Eduardo Baptista, e Ponte vence pela Série B

No duelo inédito entre Nelsinho e Eduardo Baptista, melhor para o pai. Afinal, a Ponte Preta venceu por 1 a 0 o Novorizontino em Campinas, pela décima rodada da Série B do Brasileiro.

O atacante Gabriel Novaes anotou o gol solitário da partida, aproveitando cruzamento de Gabriel Risso para cabecear sem chances de defesa para o goleiro Jordi.

Antes de a bola rolar no Estádio Moisés Lucarelli, aliás, Nelsinho, o treinador da Ponte, trocou presentes com o filho Eduardo Baptista, que dirige o Novorizontino.

Com o triunfo, a Macaca sobe uma posição e passa a ocupar o 13º lugar com 12 pontos. Tem cinco a mais do que o primeiro time que aparece na zona de rebaixamento. O Tigre, por sua vez, estaciona nos 14 pontos, em 11º na tabela.

O Novorizontino volta a jogar na terça-feira (18), quando recebe o Amazonas, às 21h (de Brasília). No dia seguinte, às 21h, a Ponte Preta visita o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Confira os jogos da 10ª rodada da Série B Sexta-feira (14)

Operário-PR 1×0 Santos

Avaí 3×2 Guarani

Sábado (15)

América-MG 2×1 CRB

Ponte Preta 1×0 Novorizontino

Ituano 3×5 Paysandu

Domingo (16)

Botafogo-SP x Vila Nova – 11h

Brusque x Ceará – 16h

Goiás x Coritiba – 18h30

Sport x Mirassol – 18h30

