Primeiro Gre-Nal do Brasileirão será no Couto Pereira, confirma CBF

O primeiro Gre-Nal do Campeonato Brasileiro de 2024 será no próximo sábado (22), às 17h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. A CBF confirmou a alteração da partida, válida pela 11ª rodada, em seu site oficial.

O Grêmio, dono do mando de campo, escolheu jogar em Curitiba, visto que não pode atuar na própria casa, em Porto Alegre, que passa por reformas após as enchentes assolarem o Rio Grande do Sul.

Inicialmente, o clássico ocorreria no domingo (23), e ainda estava sem definição de local. Também não estão disponíveis os nomes que compõem a equipe de arbitragem.

O estádio do Coritiba, aliás, tem servido de casa gremista até o momento. Já foram três jogos atuando como mandante no Couto Pereira, com uma vitória (4 a 0 sobre o The Strongest, da Bolívia), um empate (1 a 1 com o Estudiantes, da Argentina) e uma derrota (2 a 0 para o Bragantino). Um aproveitamento, portanto, de 44,4%. com um total de 62 mil ingressos vendidos.

Em Gre-Nais, o Tricolor levou a melhor nos dois clássicos mais recentes como mandante: 2 a 1 e 3 a 1, na Arena. Já o Inter venceu os dois últimos jogos, ambos por 3 a 2 e no Beira-Rio Este será o Gre-Nal número 442. Até hoje, o Inter triunfou 162 vezes, enquanto o Grêmio, 141. Houve, ainda, 138 empates. Os colorados anotaram 601 gols contra 574 dos tricolores. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

