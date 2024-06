Organizada do Palmeiras vai à casa de Dudu cobrar satisfações do atacante

Membros da principal organizada do Palmeiras, inconformados com o anúncio do Cruzeiro em relação a um acordo com Dudu, foram até a casa do atacante na noite deste sábado (15) em busca de explicações. A informação é da ESPN.

Nas redes sociais, o perfil oficial da Mancha Alviverde cobrou transparência por parte do clube e do jogador, visto que o acerto com a Raposa caiu como uma bomba nos palmeirenses.

O Cruzeiro vai desembolsar 5 milhões de dólares (R$ 26,7 milhões) por Dudu, com contrato de quatro anos e opção de renovação por mais um. Além disso, o salário do atleta será maior em relação ao que ganhava no Verdão.

O jogador almejava um contrato longo no Palmeiras, mas diante da recusa da diretoria, passou a ver com bons olhos a oferta dos mineiros.

Pelo lado palmeirense, a direção enfatiza que Dudu pediu para ser negociado. Em respeito, portanto, à vontade do atleta, o clube acenou positivamente para a proposta cruzeirense. Na próxima semana, Dudu receberá homenagens do clube.

