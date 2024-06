Pedrinho pode ganhar mais destaque no Santos

O técnico do Santos, Fábio Carille, enalteceu o retorno de Pedrinho ao time, após o jogo contra o Operário-PR, na sexta-feira (14/6). Apesar da derrota por 1 a 0 – a quarta seguida do Peixe nesta difícil temporada no Brasileirão – o treinador aliviou a barra do jogador, justificando alguns erros com o argumento de que ele está sem ritmo. Afinal, Pedrinho precisou ficar parado por um mês, por causa de dores no púbis.

“A bola chegou nele para que ele fizesse as jogadas e não terminou bem. Pra mim tenho claro que isso é ritmo de jogo”, disse Carille.

Contra o Operário, Pedrinho estava entre os 11 que começaram a partida. E tudo leva a crer que manterá a titularidade. Assim, poderia, finalmente, engrenar no Campeonato Brasileiro, já que ficou fora de campo por cinco jogos. Na estreia, contra o Paysandu, ele foi bem e teve papel crucial na vitória do Santos por 2 a 0: um gol e uma assistência.

Mas, já no segundo jogo, contra o Avaí, Pedrinho não pôde atuar por causa de dor no púbis. Ele chegou a ficar no banco contra o Guarani, mas não entrou. E, diante da persistência das dores, Carille decidiu manter o atleta afastado, para tratamento médico.

Dessa forma, o jogo contra o Operário marcou o seu retorno, com a expectativa de que não precise se afastar novamente.

Pedrinho está no Santos por empréstimo de clube russo

Nascido em São Paulo em 10/11/1994, o ponta-esquerda de 1,76 metro começou a carreira no Oeste (SP), em 2019. Passou pelo Audax, Athletico-PR, Bragantino e América-MG antes de seguir para a Rússia, onde defendeu o Lokomotiv, de Moscou.

O jogador ainda pertence ao clube russo e está no Santos por empréstimo. Desde que entrou no Lokomotiv, Pedrinho também foi emprestado ao São Paulo por três meses e ao América-MG (em sua segunda passagem pelo clube mineiro, desta vez por cinco meses). O contrato temporário com o Peixe vai até dezembro deste ano.

