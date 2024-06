Dudu informa que quer seguir no Palmeiras e não ser negociado

O atacante Dudu informou ao Palmeiras neste domingo (16) que quer ficar no clube. Dessa forma, o camisa 7 não deve se transferir para o Cruzeiro. Inclusive, o time mineiro chegou a anunciar a contratação do atleta na tarde do último sábado (15). Assim, o negócio melou. Em nota oficial, o Verdão se pronunciou.

“O atacante Dudu se apresentou para o treino deste domingo (16) na Academia de Futebol e teve uma conversa com o técnico Abel Ferreira. A pedido do Departamento de Futebol, o atleta não foi relacionado para a viagem a Belo Horizonte (MG), onde o Palmeiras enfrenta amanhã o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Dudu é atleta do clube e tem contrato vigente até o fim de 2025”, informou o Palmeiras.

Rejeição de Dudu

Cruzeiro e Palmeiras tinham acertado a transferência do atacante para a equipe de Belo Horizonte. Ele seria vendido por cerca de R$ 21 milhões. No entanto, o camisa 7 não tinha assinado contrato nem feito exames médicos. Inclusive, Dudu sequer foi consultado para a transação. Assim, os mineiros “anteciparam-se” no anúncio.

Nas redes sociais, aliás, milhares de torcedores e alguns ídolos do Palmeiras mostraram reprovação com a possível saída de um dos maiores ídolos do Verdão. Por outro lado, Alexandre Mattos, diretor de futebol do Cruzeiro, afirmou à “Rádio Itatiaia” que Dudu procurou a Raposa e demonstrou interesse em mudar de ares.

Dessa forma, ele não deve ir para Belo Horizonte nos próximos dias. Nem mesmo nesta segunda-feira (17), quando a equipe paulista encara o Atlético-MG pelo Brasileirão. Dudu será preservado, de acordo com o site “GE”. O Palmeiras precisa da vitória para seguir muito forte na briga pelo tricampeonato da competição.

Dudu está com 32 anos e é um dos maiores ídolos do Palmeiras. Ele tem 12 títulos pelo clube (só de Brasileirão são quatro), além de 88 gols e 443 gols. Dudu, inclusive, começou a carreira no próprio Cruzeiro, em 2009.

