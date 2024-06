Pedrinho diz que Vasco ainda negocia com Coutinho

Presidente do Vasco, Pedrinho voltou a encher os vascaínos de esperança com a contratação do meia Philippe Coutinho. Afinal, o mandatário vascaíno afirmou que as negociações seguem entre o clube e o ex-jogador da Seleção Brasileira.

“Ontem (último sábado, dia 15 de junho), me encontrei com os representantes do Phillippe Coutinho. A conversa foi boa e a negociação continua”, afirmou Pedrinho nas redes sociais do Vasco.

Esta semana, aliás, foi muito movimentada para o meia. Ele completou 32 anos, rescindiu com o Aston Villa (ING) e desembarcou no Rio de Janeiro para dar prosseguimento à negociação com o Vasco da Gama. A negociação se arrasta há mais de um mês. O jogador estava emprestado pelo Aston Villa ao Al-Duhail (QAT), mas tinha vínculo até meados de 2026, o que emperrava a transação.

A vontade do brasileiro era voltar para o Cruz-Maltino, que o revelou em 2009. Os indícios davam conta de que o jogador estava realmente próximo da volta. Ao chegar no Brasil para suas férias, no dia 24 de maio, Coutinho falou à imprensa sobre o desejo de retornar. A frase “Todo mundo já sabe” viralizou na torcida vascaína.

Nesta semana, Coutinho comprou um shopping em Búzios, cidade do Rio de Janeiro. Além disso, ele havia matriculado os filhos em um colégio na capital carioca. O Vasco será parceiro do atleta nas ações do Instituto Philippe Coutinho. Isso porque a volta do jogador passa pelo sonho de desenvolver a organização para jovens e crianças no Rio de Janeiro.

Trajetória de Coutinho

Coutinho tem 43 jogos (entre 2009 e 2010) pelo Vasco, com cinco gols marcados e 11 assistências. Contratado pela Inter de Milão (ITA) desde 2008 (só poderia sair ao completar 18 anos), o craque foi emprestado para o Espanyol (ESP). Mas foi no Liverpool que alçou de seus maiores voos, atuando em 201 jogos pelos Reds, com 54 gols e 44 assistências.

Posteriormente, então, foi para o Barcelona, onde viveu altos e baixos. Passou por empréstimos por Bayern e Aston Villa (ING) antes da compra pelo clube inglês. De lá, foi por empréstimo ao Al-Duhail (QAT) e agora está perto de um retorno ao time que o revelou.

Pela Seleção, Coutinho disputou 68 jogos, marcando 21 gols e contribuindo com nove assistências. Ele fez parte da equipe que disputou a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, além de quatro edições da Copa América: 2015, 2016, 2019 e 2021. Ele venceu a de 2019, disputada no Brasil.

