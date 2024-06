Chapecoense x Operário: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida que abre a 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense recebe o Operário nesta segunda-feira (17), às 21h. O confronto será disputado na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Onde Assistir

TV Brasil, Premiere e Canal GOAT transmitem a partida em tempo real.

Após dez rodadas, a Chapecoense aparece em 12º, com 14 pontos, enquanto o Operário está colado na zona de classificação para a Série A. Aparece em quinto na tabela, com 18 pontos.

Como chega a Chapecoense

Para esta partida, a Chape não poderá contar com o lateral-direito JP Galvão nem com o meia Giovanni Augusto. Afinal, ambos foram expulsos na dura vitória contra o Amazonas, no meio de semana, nem com o goleiro Cavichioli, doente. Por outro lado, o meia Thomás volta após cumprir suspensão. Aliás, após a partida o treinador Umberto Louzer reforçou:

“A competição é muito difícil, as equipes vão se fortalecendo. Vem a janela de transferências, todo mundo está atento ao mercado, e a gente tem que continuar trabalhando, melhorando, trazendo jogadores. Temos que ressaltar a força desse grupo e que a gente vai precisar de todo mundo”, comentou o treinador da Chapecoense.

Como chega o Operário

A equipe do Paraná vem de três vitórias seguidas na competição: Amazonas, Guarani e Santos. Para esta partida, o Operário não contará com o atacante Marcelo Cirino nem com o volante Rodrigo Lindoso, lesionados.

CHAPECOENSE X OPERÁRIO

Série B de 2024 – 11ª Rodada

Data e horário: 17/6/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

CHAPECOENSE: Gasparotto; Marcelinho, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Mancha, Foguinho, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto, Thomás, Marcinho e Mário Sérgio. Técnico: Umberto Louzer

OPERÁRIO: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy e Cássio Gabriel; Maxwell, Felipe Augusto e Ronaldo. Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Guthieri Javarini Rodrigues (ES)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

