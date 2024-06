Luciano responde Carlos Miguel após confusão: ‘Promessa de goleiro’

O atacante Luciano, do São Paulo, respondeu o atacante Carlos Miguel, do Corinthians, após o arqueiro chamá-lo de otário. A polêmica aconteceu logo após o empate em 2 a 2 entre as equipes neste domingo (16), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem citar o arqueiro corintiano, o atacante do São Paulo escreveu: “promessa de goleiro” e “goleiro com 10 jogos no profissional” e um emoji rindo. Ao lado, listou seus feitos pelo São Paulo: 76 gols, 21 assistências e três títulos.

A confusão entre Luciano e Carlos Miguel

A polêmica entre os dois aconteceu logo após o segundo gol do São Paulo. Na comemoração, torcedores do Corinthians arremessaram objetos nos atletas do Tricolor Paulista. Ao tentar reclamar com o juiz, uma confusão se iniciou e Carlos Miguel empurrou Calleri, e Luciano saiu em defesa do companheiro.

O camisa 10 partiu para cima de Carlos Miguel. Jogadores dos dois times discutiram buscando acalmar os ânimos. Tanto o goleiro do Corinthians como o atacante do São Paulo receberam cartões amarelos do árbitro Ramon Abatti Abel.

Após a partida, o goleiro postou uma foto do clássico, marcando seus patrocinadores. Contudo, na foto se encontrava Luciano ao fundo. Carlos Miguel marcou a palavra ”otário” no jogador.

Com o empate, o Corinthians tem apenas sete pontos em nove jogos, ocupando a 16ª colocação do Brasileirão e abrindo a zona de rebaixamento. Por outro lado, o São Paulo estacionou na 5° posição após o segundo empate seguido e deve perder uma colocação após o duelo entre Atlético-MG e Palmeiras, nesta segunda-feira (17).

