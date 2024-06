Saiba os motivos de Dudu aceitar oferta do Cruzeiro, mas voltar atrás

A notícia que pegou muitos de surpresa nos últimos dias, foi a possível transferência do atacante Dudu, do Palmeiras, para o Cruzeiro. O clube mineiro chegou a anunciar um acordo com o jogador, mas após muita polêmica, o camisa 7 teria avisado o Verdão que gostaria de ficar. Contudo, por que o atleta manifestou o desejo de sair do clube onde é ídolo?

Dudu gostou muito da proposta do Cruzeiro. Os salários se aproximavam ao que o camisa 7 recebe no Palmeiras, mas seu vínculo atual acaba em janeiro de 2025, com a chance de renovar por mais um ano. Já na Raposa, ele receberia um vínculo de quatro temporadas, podendo aumentar mais um por metas batidas. Com números sedutores, o atacante viu a oportunidade de fazer seu último grande contrato da carreira.

Além disso, Dudu retornou de uma grave cirurgia no joelho direito e temia por não ser visto mais como uma peça importante e que pudesse apagar sua trajetória no Verdão. Aliás, os rumores que ele e Abel Ferreira tiveram uma briga, não são verdadeiros. Mas os dois não têm uma relação próxima. Na diretoria, ele também tinha mais proximidade com o ex-presidente Maurício Galiotte, além do próprio Mattos, hoje diretor do Cruzeiro, do que com a atual.

Assim, uma mudança de ares não era totalmente descartada, como disse Alexandre Mattos, em entrevista à Rádio Itatiaia. Entretanto, o diretor não acreditava que o Palmeiras liberaria um ídolo tão fácil assim.

Palmeiras aceita vender Dudu para o Cruzeiro

Após o jogo contra o Vasco, Abel Ferreira disse que o Palmeiras não iria vender mais nenhum jogador e que já tinha feito caixa o suficiente para a temporada. O treinador perdeu Luis Guilherme, Endrick e Luan nas últimas semanas. Assim, o período era de reforçar o elenco. Contudo, no dia seguinte, o Verdão aceitou a oferta do Cruzeiro.

A oferta foi de 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões), e o Palmeiras pediu 6 milhões de dólares (R$ 32,1 milhões). As partes chegaram a um acordo por 4 milhões de dólares (R$ 21,4 milhões).

De acordo com membros da diretoria, o Verdão não colocou o jogador no mercado, mas ouviu um pedido do jogador e seu empresário que a transferência acontecesse. Dentro do clube, existe um carinho e respeito por Dudu e decidiram acatar a sua vontade.

Contudo, após muitas reações, principalmente as negativas pelos palmeirenses, Dudu reconsiderou e decidiu ficar. O atacante, inclusive, recebeu membros da torcida organizada em sua casa, prometendo que permaneceria no Alviverde.

Para o jogador, a intenção agora é terminar de se recondicionar na Academia de Futebol e voltar a jogar após 10 meses. Só resta aguardar se o atacante vai retomar as conversas com o Cruzeiro, ou vai seguir no Palmeiras.

