Após tantas vendas nas últimas semanas, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, mandou o recado de que não vai ficar parada na janela de transferência. O Verdão negociou quatro jogadores nos últimos dias, sendo o último Dudu, que ainda não sabe se vai ao Cruzeiro. Contudo, a mandatária também garantiu que não terá mais vendas.

“Vendemos ano passado o Endrick, vendemos agora o Luis Guilherme, temos negociação avançadas do Estêvão (Luan também foi vendido). Alguns valores são muito relevantes para o Palmeiras. Todos os clubes precisam vender jogadores para reinvestir. A grande maioria dos jogadores teve proposta e eu recusei para não prejudicar a performance esportiva. A performance esportiva em primeiro lugar, mas eu preciso vender, sim. Não é o Abel que está falando, sou eu. Não tem mais venda este ano”, disse Leila Pereira.

A afirmação da presidente acontece dias depois de Abel Ferreira falar que o Palmeiras não venderia mais nenhum jogador. Contudo, um dia depois, Dudu acertou com o Cruzeiro. Nesta mesma entrevista, o treinador ressaltou que o clube recebeu propostas por nomes como Raphael Veiga e Zé Rafael, mas conseguiu segurar todos. Leila afirmou que ninguém mais sai.

Leila quer reforços no Palmeiras

A mandatária também não confirmou nomes, mas afirmou que o Palmeiras vai se reforçar. Nomes como de Maurício, do Internacional e Giay, do San Lorenzo, têm negociações avançadas para reforçar o elenco. Contudo, o primeiro reforço será Felipe Anderson, que já está há um bom tempo acertado com o Verdão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Leila diz que não venderá mais nenhum jogador e que irá ao mercado apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.