O Corinthians abriu conversas para renovar o contrato do lateral-direito Fagner. O jogador ,de 31 anos, tem contrato até o final de 2024, mas o Timão manifestou interesse de estender o vínculo. Ainda não se sabe a definição do novo período do acordo, mas o Alvinegro quer o atleta no elenco em 2025.

O diretor executivo, Fabinho Soldado, manifestou o desejo de renovar com Fagner em conversa com o site ”Meu Timão”. Para o mesmo portal, o dirigente confirmou que já existe uma conversa sobre renovação, mas ainda em estágio inicial.

O camisa 23 é titular absoluto da lateral-direita do Corinthians. Mesmo com a chegada de Matheuzinho para ser um concorrente na briga por uma vaga no time, o veterano segue dono do setor. Contudo, ele não atua desde o dia 28 de maio, quando sofreu uma lesão grau dois no músculo posterior da coxa direita. A expectativa é que ele retorne no final de junho.

Na atual temporada, Fagner atuou em 26 partidas e lidera o ranking de assistências da equipe na temporada com quatro, mesmo número de Rodrigo Garro, Romero e Hugo. Contudo, mais do que titular da lateral direita, o jogador também representa uma liderança dentro do plantel.

Com as saídas de Cássio, Renato Augusto, Gil e Paulinho neste ano, Fagner é o último remanescente da era de ouro do Corinthians que conquistou muitos títulos, como Campeonato Paulista e o Brasileirão. Assim, o veterano aparece não só como uma peça de qualidade, mas de experiência no Timão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians abre conversas para renovar com Fagner apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.