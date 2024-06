Atlético x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Atlético Mineiro e Palmeiras encerram, nesta segunda-feira (17/6), às 20h30 (de Brasília), a nona rodada da Série A do Brasileiro. O jogo será na MRV Arena. Para o Galo, muito desfalcado, mas com a volta de Hulk, uma vitória o levará ao quinto lugar. O time pularia dos 13 aos 16 pontos. Já o Verdão tem 14 pontos e também vai ao quinto lugar em caso de vitória. Trata-se de um jogaço envolvendo os dois últimos campeões brasileiros e você não pode perder. E que tal acompanhar com a Voz do Esporte? A transmissão terá início às 19h (de Brasília), com um pré-jogo sob o comando de Cesar Tavares, que estará também na narração.

Além do premiado Cesar Tavares, bicampeão do Prêmio Aceesp, 2022/2023, o jogo conta com Frank Fortes nos comentários e tem as reportagens de André Bachá. Clique na arte acima e acompanhe este duelo pela Série A.

