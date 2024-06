Eurocopa 2024: Ucrânia expõe parte de arquibancada de estádio destruído

Um pedaço da arquibancada do estádio de Sonyachny de Kharkiv, destruído pelos bombardeios russos, está sendo exposta em Munique durante a participação da seleção da Ucrânia na Eurocopa 2024. A exposição temporária teve início nesta segunda-feira (17), no momento da estreia ucraniana no torneio, em uma praça central da capital bávara.

Os assentos nas cores da bandeira da Ucrânia, amarelo e azul, estão unidos por um pedaço da vala de segurança do estádio de Kharkiv. A parte destruída da arquibancada está exposta ao pé da estátua de Maximiliano I – duque de Baviera -, em Munique, na Alemanha, sede da Eurocopa 2024. Com capacidade para cinco mil pessoas, a praça era utilizada, originalmente, como campo de treinamento para edição 2021 da Euro, mas se tornou inutilizável após o bombardeio, em maio de 2022.

Andriy Shevchenko, atual presidente da confederação ucraniana de futebol e uma das maiores lendas do país, marcou presença no ato e falou sobre a união do povo diante da guerra com a Rússia – a qual dura mais de dois anos.

“Nesse cenário, significa muito para mim estar aqui. Esse pedaço do estádio que serviu para a preparação da Eurocopa-2021 da Ucrânia, mas acabou completamente destruído pelos russos. Hoje, entretando, iniciamos nosso torneio com uma equipe no campo de futebol, mas com milhões de soldados defendendo a Ucrânia. Apesar disso, estamos unidos”, disse Shevchenko.

Associação Ucraniana de futebol se manifesta

“Trouxemos uma arquibancada do Estádio Sonyachny de Kharkiv para o centro de Munique. Construída pela Ucrânia para a Euro de 2012, o local acabou destruído por tropas russas em maio de 2022. A UAF transportou a arquibancada através da Europa para testemunhar ao mundo que até o futebol sofre sob guerra”, diz um trecho da nota oficial da entidade.

Nesse cenário, a Federação recorda que 77 estádios de futebol ficaram destruídos desde o início da guerra. Muitos atletas deixaram o país para seguir carreira, enquanto outros se deslocaram para que pudessem se preparar para os Jogos Olímpicos de Paris – entre os dias 26 de julho a 11 de agosto.

Ucrânia na Eurocopa 2024

Os ucranianos estrearam com derrota por 3 a 0 para Romênia, pelo Grupo E da Eurocopa 2024. Com gols de Stanciu, Razvan Marin e Dragus, a seleção romena largou na frente na disputa da chave e é tida, inclusive, como uma das surpresas do torneio.

A Romênia lidera o Grupo E, com três pontos, e é seguida pela Eslováquia – que perde no saldo de gols. Bélgica e Ucrânia ainda não pontuaram no torneio e amargam a terceira e quarta colocação, respectivamente.

